«Что же, он будет бесплатно работать?» Яковлев — о слухах про размер зарплаты Хартли

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев высказался о слухах про размер зарплаты нового главного тренера команды Боба Хартли. Ранее СМИ писали, что канадский специалист будет получать около 160 млн рублей (примерно $ 2 млн) в год.

«Насколько я знаю, Хартли – не самый высокооплачиваемый тренер КХЛ. Ну тренер такого уровня и должен так зарабатывать. Что же, он приедет и будет бесплатно работать?

Красоткин мне сказал, что пока не готов работать главным тренером. У Антона Бута закончился контракт, не знаю, поедет ли он с сыном в Америку, или нет», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В межсезонье Хартли стал главным тренером ярославского клуба. Ранее канадец уже работал в КХЛ в омском «Авангарде», вместе с которым становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

