«Google ввёл меня в заблуждение». Вратарь «Трактора» о памятнике из Магнитогорска на шлеме

Новичок и вратарь «Трактора» Крис Дриджер поделился своими впечатлениями от жизни в Челябинске, а также рассказал о своём шлеме.

– Вы уже успели погулять по Челябинску?

– Я немного прогулялся по центру города, по пешеходной улице. Это красивые места. Погода тоже была хорошей, солнечной. Мы живём в комфортном жилом комплексе, где есть всё, что нам нужно.

– Неслучайно у вас на шлеме достопримечательности Челябинска?

– Я загуглил достопримечательности Челябинска в интернете. Теперь очень интересно увидеть их своими глазами. Я подумал, что изображение на моём шлеме должно быть связано с Челябинском, чтобы отдать честь городу, в котором я буду играть. И, конечно, мой художник сделал очень хороший дизайн.

– Только там ещё памятник «Тыл – фронту» из Магнитогорска…

– Да, Google ввёл меня в заблуждение. Я понял об этом, когда уже приехал в Челябинск. Когда я был в шлеме, Григорий Дронов подошёл ко мне и сказал: «Магнитогорск!» Я подумал: «Боже мой». Это наша с художником ошибка, мы невнимательно проверили информацию. Если в следующем сезоне я продолжу играть за «Трактор», то на новом шлеме всё исправлю.

– В любом случае это величественный монумент.

– Да, красивый монумент. Я смогу увидеть его в сезоне в Магнитогорске. И мы поедем туда за победой, – приводит слова Дриджера «РБ Спорт».