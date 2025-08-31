Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рановато уехали. Но некорректно отговаривать». Яковлев — об отъезде Бута и Симашева в НХЛ

«Рановато уехали. Но некорректно отговаривать». Яковлев — об отъезде Бута и Симашева в НХЛ
Комментарии

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал отъезд игроков команды: нападающего Даниила Бута и защитника Дмитрия Симашева в НХЛ. Оба хоккеиста в мае этого года подписали трёхлетние контракты новичка с «Ютой Мамот».

«Отговаривали ли Бута и Симашева уезжать за океан? Отговаривать от отъезда мы никого не будем, потому что появляются следующие, кто уедет, будет некорректно ставить препоны, потеряем доверие. Предлагали ребятам контракты, хотели их оставить. Считаю, что рановато они уехали, надо бы ещё годик им тут заматереть. Но ребята приняли решение», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Симашев и Бут попали в пятёрку лучших проспектов «Юты» по версии Daily Faceoff
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android