«Рановато уехали. Но некорректно отговаривать». Яковлев — об отъезде Бута и Симашева в НХЛ

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал отъезд игроков команды: нападающего Даниила Бута и защитника Дмитрия Симашева в НХЛ. Оба хоккеиста в мае этого года подписали трёхлетние контракты новичка с «Ютой Мамот».

«Отговаривали ли Бута и Симашева уезжать за океан? Отговаривать от отъезда мы никого не будем, потому что появляются следующие, кто уедет, будет некорректно ставить препоны, потеряем доверие. Предлагали ребятам контракты, хотели их оставить. Считаю, что рановато они уехали, надо бы ещё годик им тут заматереть. Но ребята приняли решение», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.