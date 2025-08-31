Яковлев: Сурин станет игроком первой величины, если молодость не уведёт его в сторону

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев считает, что нападающему ярославской команды Егору Сурину стоит поиграть в КХЛ и окрепнуть, прежде чем ехать в НХЛ. Яковлев также отметил, что форвард сможет добиться успеха в Северной Америке.

«Берёзкин согласился остаться, мне кажется, правильно сделал. Если он поедет туда и будет бродить между АХЛ и НХЛ, то это неправильно. Сурин? Мы считаем, что Егор может стать игроком первой величины, если молодость его не уведёт в сторону. Ему точно лучше поиграть здесь, окрепнуть, а потом, уверен, в НХЛ он добьётся результата», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.