Главная Хоккей Новости

«В наше время нет смысла даже думать об этом». Президент «Локомотива» — о новой арене

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что на данный момент нет смысла думать о строительстве новой арены в Ярославле.

— Рассматривает ли «Локомотив» строительство новой арены в Ярославле?
— Надо ответственно подходить к этому делу. В наше время нет даже смысла думать об этом, — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в минувшем сезоне ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» в финальной серии из пяти матчей.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября 2025 года матчем за Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором».

