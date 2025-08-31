Президент «Локомотива»: боимся отпугнуть болельщиков ценами на билеты. Но поднимаем их

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев заявил, что клуб повышает цены на билеты и абонементы, несмотря на страх отпугнуть болельщиков новой стоимостью. Яковлев отметил, что железнодорожники долго отставали от других клубов в этом вопросе.

— Не боитесь ли отпугнуть болельщиков ценами на билеты и абонементы?

— Боимся, но поднимаем. Мы долго отставали от других клубов, коммерческие службы ведут сравнительный анализ постоянно. Конечно, мы используем чемпионский результат, а что делать? Вокруг всё строится, ремонтируется, нужно деньги где-то брать, — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.