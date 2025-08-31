Ротенберг: вклад Дацюка в главное золото нашего хоккея последнего десятилетия неоценим

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о прощальном матче олимпийского чемпиона, двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка.

Игра состоялась в субботу, 30 августа, в Екатеринбурге на «УГМК-Арене».

«Поздравляю легенду нашего хоккея, «Волшебника» Павла Дацюка с окончанием выдающейся игровой карьеры! За прекрасным представлением, посвящённым этому событию, наблюдала заполненная арена в Екатеринбурге.

В мире – сотни тысяч хоккеистов, из них десятки – выдающихся и запоминающихся. Павел выделяется даже среди выдающихся: его игра абсолютно уникальна. Неповторимая техника, нестандартные решения на льду, одинаковая эффективность в атаке и при игре в обороне.

У нас с Павлом своя победная история. Это Кубок Гагарина 2017 года и Олимпиада-2018 в Пхёнчхане. Он был на льду во время победного гола Кирилла Капризова, его вклад в главное золото нашего хоккея последнего десятилетия неоценим!

Уверен, Дацюк принесёт, и уже приносит много пользы после окончания игровой карьеры. С окончанием тебя, Паша, и с началом нового и важного этапа твоей жизни!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.