Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Якубов — о Мемориале Ромазана: победа «Магнитки» из ВХЛ — показатель работы всей системы

Якубов — о Мемориале Ромазана: победа «Магнитки» из ВХЛ — показатель работы всей системы
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов оценил победу «Магнитки» из ВХЛ в предсезонном турнире «Мемориал имени Ивана Ромазана».

– Видел, что в прессе назвали сенсацией победу на этом турнире не основного «Металлурга», а второй команды – «Магнитки» из ВХЛ. Зная, как серьёзно относятся к хоккею в Магнитогорске и какие средства вкладываются в клубы и школу, вряд ли можно удивляться этому результату. Победа «Магнитки» – показатель работы всей системы. Команду из ВХЛ в Магнитогорске запустили лишь несколько лет назад – но там столько талантов, что хватит на две команды.

– Все ждали, что после яркой летней селекции трофей возьмёт именно «Металлург».
– Мне очень нравится нынешний состав – игровой, атакующий. Нет вопросов по вратарской линии во главе с молодым Набоковым и по нападению. Может, нет идеального выбора в оборонительной линии, но и в ней команда вполне конкурентоспособна.

Мемориал Ромазана проводился примерно за две недели до старта регулярного чемпионата. Это, пожалуй, ключевое время в подготовке, большие нагрузки. Возможно, не было цели «Металлург» в эти сроки чуть отпустить – чтобы сделать ставку на домашний турнир, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Магнитка» стала победителем мемориала имени Ивана Ромазана, одолев «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android