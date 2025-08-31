Якубов — о Мемориале Ромазана: победа «Магнитки» из ВХЛ — показатель работы всей системы

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Равиль Якубов оценил победу «Магнитки» из ВХЛ в предсезонном турнире «Мемориал имени Ивана Ромазана».

– Видел, что в прессе назвали сенсацией победу на этом турнире не основного «Металлурга», а второй команды – «Магнитки» из ВХЛ. Зная, как серьёзно относятся к хоккею в Магнитогорске и какие средства вкладываются в клубы и школу, вряд ли можно удивляться этому результату. Победа «Магнитки» – показатель работы всей системы. Команду из ВХЛ в Магнитогорске запустили лишь несколько лет назад – но там столько талантов, что хватит на две команды.

– Все ждали, что после яркой летней селекции трофей возьмёт именно «Металлург».

– Мне очень нравится нынешний состав – игровой, атакующий. Нет вопросов по вратарской линии во главе с молодым Набоковым и по нападению. Может, нет идеального выбора в оборонительной линии, но и в ней команда вполне конкурентоспособна.

Мемориал Ромазана проводился примерно за две недели до старта регулярного чемпионата. Это, пожалуй, ключевое время в подготовке, большие нагрузки. Возможно, не было цели «Металлург» в эти сроки чуть отпустить – чтобы сделать ставку на домашний турнир, — приводит слова Якубова Russia-Hockey.