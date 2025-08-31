«Спартак» всухую обыграл «Торпедо» в матче за пятое место в Кубке мэра Москвы
В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч за пятое место традиционного предсезонного турнира на Кубок мэра Москвы, в котором встречались нижегородское «Торпедо» и «Спартак». Победу одержали красно-белые со счётом 4:0.
Кубок мэра Москвы . За 5-е место
31 августа 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 4
Спартак
Москва
0:1 Орлов (Тодд, Яровой) – 04:57 (5x5) 0:2 Королёв (Холодилин, Буруянов) – 33:24 (5x5) 0:3 Филин (Беляев) – 46:16 (5x5) 0:4 Морозов (Порядин, Ружичка) – 54:07 (5x5)
На пятой минуте защитник «Спартака» Даниил Орлов забил первый гол и вывел свою команду вперёд. На 34-й минуте защитник Вениамин Королёв удвоил преимущество красно-белых. На 47-й минуте нападающий Егор Филин забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». На 55-й минуте форвард Иван Морозов установил окончательный счёт — 0:4 в пользу «Спартака».
В матче за третье место сыграют московское «Динамо» и «Шанхайские Драконы». В финале встретятся ЦСКА и минское «Динамо». Обе игры пройдут сегодня, 31 августа.
