«Сочи» одержал победу над «Амуром» в товарищеском матче
Сегодня, 31 августа, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился товарищеский матч, в котором встречались «Сочи» и хабаровский «Амур». Победу со счётом 4:3 одержали хоккеисты южной команды.
Товарищеские матчи (клубы)
31 августа 2025, воскресенье. 11:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Швырёв (Гуськов) – 09:55 (5x5) 2:0 Миць (Яремчук) – 16:56 (5x5) 2:1 Гиздатуллин (Мищенко, Слепец) – 17:49 (5x5) 2:2 Гиздатуллин (Мищенко, Евсеев) – 19:59 (5x5) 3:2 Сероух (Авершин, Уткин) – 20:53 (5x5) 4:2 Гуськов (Яремчук) – 32:28 (5x5) 4:3 Ураков (Дубакин) – 55:25 (5x5)
В составе «Сочи» отличились Игорь Швырёв, Захар Миць, Даниил Сероух и Матвей Гуськов. Заброшенными шайбами за «Амур» отметились Артур Гиздатуллин (дважды) и Кирилл Ураков.
Для обоих клубов этот матч стал последним на предсезонке. Новый сезон южный клуб начнёт гостевой игрой со «Спартаком». Хабаровская команда встретится с новосибирской «Сибирью» на выезде. Оба матча состоятся 7 сентября.
