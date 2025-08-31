«Сочи» одержал победу над «Амуром» в товарищеском матче

Сегодня, 31 августа, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился товарищеский матч, в котором встречались «Сочи» и хабаровский «Амур». Победу со счётом 4:3 одержали хоккеисты южной команды.

В составе «Сочи» отличились Игорь Швырёв, Захар Миць, Даниил Сероух и Матвей Гуськов. Заброшенными шайбами за «Амур» отметились Артур Гиздатуллин (дважды) и Кирилл Ураков.

Для обоих клубов этот матч стал последним на предсезонке. Новый сезон южный клуб начнёт гостевой игрой со «Спартаком». Хабаровская команда встретится с новосибирской «Сибирью» на выезде. Оба матча состоятся 7 сентября.