Форвард ЦСКА Каменев оценил форму команды перед стартом нового сезона

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев оценил игру и состав команды на Кубке мэра Москвы перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Хорошая команда собирается – и по фамилиям, и по игре. Рисунок мне нравится. Насчёт новеньких ребят: видно, что первая пятёрка себя хорошо проявила, мне понравилось их взаимодействие. Ребята иностранцы неплохо себя показывают. Вратарь Спенсер Мартин, я с ним в АХЛ играл. Он мне писал перед переходом, спрашивал о команде. Тот же Спронг – опытный парень, который любит брать инициативу на себя, только в дисциплине нужно добавить, есть моментики. Тренерский штаб точно с этим разберётся», – приводит слова Каменева «Советский спорт».

