Главная Хоккей Новости

Мирошниченко — второй в рейтинге лучших проспектов «Вашингтона» по версии сайта НХЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг лучших проспектов «Вашингтон Кэпиталз» на сезон-2025/2026. В список лучших перспективных игроков из системы «столичных» вошёл 21-летний российский нападающий Иван Мирошниченко, занявший второе место.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Райан Леонард, нападающий, 20 лет («Вашингтон»);
2. Иван Мирошниченко, нападающий, 21 год («Вашингтон»/«Херши Бэрс», АХЛ);
3. Коул Хатсон, защитник, 19 лет (Бостонский университет, NCAA);
4. Эндрю Кристалл, нападающий, 20 лет («Спокан Чифс», WHL);
5. Илья Протас, нападающий, 19 лет («Уинсор Спитфайрз», OHL).

Мирошниченко подписал контракт новичка с «Вашингтоном», когда ему было 19 лет. Столичный клуб выбрал форварда под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2022. В прошедшем сезоне 21-летний нападающий провёл 18 игр за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ, забил один гол и сделал три результативные передачи. Также на его счету 61 матч за «Херши Бэрс» (фарм-клуб «Кэпиталз») в АХЛ и 47 (26+21) набранных очков.

