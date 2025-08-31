ЦСКА — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция матча Кубка мэра Москвы начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 31 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт финальный матч предсезонного турнира Кубка мэра Москвы между ЦСКА и минским «Динамо». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В рамках турнира подопечные Игоря Никитина ранее обыграли московский «Спартак» со счётом 2:0, а также одержал победу над «Шанхайскими Драконами» — 4:2. Белорусский клуб победил нижегородское «Торпедо» со счётом 7:3 и московское «Динамо» (3:2).

Напомним, Кубок мэра Москвы проходит в Москве с 28 по 31 августа. В прошлом году победителем турнира стал ЦСКА.