Виталий Давыдов: в ЦСКА видна тренерская рука, «Динамо» надо быть готовым к конкуренции

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов поделился мнением о перспективах команд, ставших участниками предсезонного Кубка мэра Москвы.

«Шанхай» — команда-загадка этого чемпионата. Входит в чемпионат фактически без предсезонки, значит, будут качели. Хотя состав у китайцев очень приличный.

Минское «Динамо» — очень мощная команда. Вокруг умницы Шипачёва стремительно выросла белорусская молодёжь, плюс неограниченные возможности по легионерам. Минск будет бороться за самые высокие места.

Видна тренерская рука и в ЦСКА. «Спартак» был побеждён с любимым для штаба Игоря Никитина счётом — 2:0. Смотрю на ЦСКА с Минском, на эти крепкие тренерские команды, — и понимаю, что у нашего «Динамо» в этом сезоне в Западной группе будет очень серьёзная конкуренция. Бело-голубым надо быть к ней готовыми», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

