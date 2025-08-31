Скидки
«Локомотив» проиграл в овертайме «Северстали» в товарищеском матче

Сегодня, 31 августа, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился товарищеский матч, в котором местный «Локомотив» принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

Товарищеские матчи (клубы)
31 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Шалунов (А. Радулов, Сергеев) – 27:01 (5x3)     2:0 Никулин (Гернат, Лихачёв) – 27:38 (5x4)     2:1 Скоренов (Калдис, Иванцов) – 42:03 (5x4)     2:2 Чебыкин (Калдис, Абросимов) – 47:15 (5x4)     2:3 Грудинин (Аймурзин, Ильин) – 61:12 (3x3)    

В основное время в составе «Локомотива» отличились Максим Шалунов и Степан Никулин. Заброшенными шайбами за «Северсталь» отметились Александр Скоренов и Николай Чебыкин. В овертайме победный гол череповецкой команды на свой счёт записал Владимир Грудинин.

Для обоих клубов этот матч стал последним на предсезонке. Новый сезон ярославский клуб начнёт домашней игрой с челябинским «Трактором» в матче открытия 5 сентября. «Северсталь» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» на выезде 7 сентября.

