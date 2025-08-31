«Локомотив» проиграл в овертайме «Северстали» в товарищеском матче

Сегодня, 31 августа, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» завершился товарищеский матч, в котором местный «Локомотив» принимал «Северсталь» из Череповца. Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости.

В основное время в составе «Локомотива» отличились Максим Шалунов и Степан Никулин. Заброшенными шайбами за «Северсталь» отметились Александр Скоренов и Николай Чебыкин. В овертайме победный гол череповецкой команды на свой счёт записал Владимир Грудинин.

Для обоих клубов этот матч стал последним на предсезонке. Новый сезон ярославский клуб начнёт домашней игрой с челябинским «Трактором» в матче открытия 5 сентября. «Северсталь» встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» на выезде 7 сентября.