Салливан — об ОИ-2026: сборная США ничуть не хуже, если не лучше, чем любая другая команда

Главный тренер сборной США Майк Салливан заявил, что команда поборется за победу на Олимпиаде 2026 года. Турнир пройдёт в Италии с 11 по 22 февраля.

«Ставки ещё никогда не были так высоки. Мы чувствуем, что США находятся на вершине этого вида спорта. Мы ничуть не хуже в хоккее, если не лучше, чем любая другая страна. Турнир даст нам возможность это доказать», – приводит слова Салливана Sportsnet.

Салливан был назначен на должность главного тренера национальной команды летом 2024 года.

Ранее сборная США под руководством Салливана вышла в финал Турнира четырёх наций — 2025, где проиграла в овертайме национальной команде Канады со счётом 3:2.