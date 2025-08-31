Скидки
Нидерландский форвард ЦСКА Спронг взял 91-й номер в честь Сергея Фёдорова

Нападающий ЦСКА Дэниэль Спронг рассказал, что взял 91-й номер в честь бывшего нападающего армейцев трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Фёдорова. Нидерландский форвард пополнил состав армейского клуба в межсезонье.

«Это один из лучших игроков. Он особенный, поэтому я выбрал номер 91. Это большая честь для меня играть под этим номером за ЦСКА. Надеюсь, что он будет гордиться мной. Фёдоров силён своим стилем игры, он мог делать на площадке всё. Он мог собрать вокруг себя трёх человек и переиграть их», — цитирует Спронга ТАСС.

«Детройт Ред Уингз» выведет из обращения номер Фёдорова перед домашним матчем НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» 12 января 2026 года. Спронг также выступал за «Детройт» в сезоне-2023/2024.

