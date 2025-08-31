Александр Барабанов рассказал, важен ли для хоккеистов результат предсезонных матчей

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов рассказал, важен ли для хоккеистов результат в товарищеских предсезонных матчах.

«Всё равно хочется всегда побеждать. Когда ты выигрываешь каждый матч, то воспитываешь в себе этот дух победителя. За нас переживают болельщики, им тоже хочется, чтобы команда побеждала. Но в то же время тренерский штаб проверяет молодых ребят, тестирует наработки, которые даёт нам в тренировочном процессе», — цитирует Барабанова пресс-служба КХЛ.

В текущем межсезонье «Ак Барс» провёл семь товарищеских матчей, включая две игры на турнире имени Николая Пучкова, и одержал в них пять побед.