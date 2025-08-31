Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Барабанов рассказал, важен ли для хоккеистов результат предсезонных матчей

Александр Барабанов рассказал, важен ли для хоккеистов результат предсезонных матчей
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов рассказал, важен ли для хоккеистов результат в товарищеских предсезонных матчах.

«Всё равно хочется всегда побеждать. Когда ты выигрываешь каждый матч, то воспитываешь в себе этот дух победителя. За нас переживают болельщики, им тоже хочется, чтобы команда побеждала. Но в то же время тренерский штаб проверяет молодых ребят, тестирует наработки, которые даёт нам в тренировочном процессе», — цитирует Барабанова пресс-служба КХЛ.

В текущем межсезонье «Ак Барс» провёл семь товарищеских матчей, включая две игры на турнире имени Николая Пучкова, и одержал в них пять побед.

Материалы по теме
«Немного поменяли тактику, саму игру». Игрок «Ак Барса» Барабанов — о победе над «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android