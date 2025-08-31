Нападающий СКА Матвей Короткий: цель на сезон у нас одна – Кубок Гагарина

Нападающий СКА Матвей Короткий рассказал, что целью петербургского клуба на новый сезон Континентальной хоккейной лиги является завоевание Кубка Гагарина.

«Цель на сезон у нас одна – Кубок Гагарина. Её можно добиться за счет правильной игры, хорошей обороны и реализации моментов.

Что касается прихода новых хоккеистов, я играю с молодыми ребятами, поэтому мне было проще. А те, кто постарше, могут разговаривать и договариваться, поэтому нет никаких проблем. Легионеры немного понимают по-русски, а мы можем говорить на английском. Друг друга подбадриваем и подсказываем, чтобы иностранцы побыстрее влились в коллектив», — приводит слова Короткого Metaratings.