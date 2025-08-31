«Думаю, в этом ключ к успеху». Барабанов — о том, что нужно «Ак Барсу» для Кубка Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов объяснил, что нужно сделать казанскому клубу, чтобы завоевать Кубок Гагарина в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«В первую очередь, полностью отдавать себя команде, где-то переступать через своё эго. Если посмотреть на команды ниже уровнем, бывает, что хоккеисты играют на свои контракты, на свою статистику. Но те, кто хочет достичь результата, гребут в одной лодке и должны смотреть в одну сторону. Понятно, что ты в каждой игре хочешь забивать, но бывает по-разному: у кого-то сегодня удачный день, а у кого-то — нет. Нужно подбодрить партнёра и самому не вешать нос, когда что-то не получается. Думаю, в этом ключ к успеху», — цитирует Барабанова пресс-служба КХЛ.