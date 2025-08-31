Скидки
Главная Хоккей Новости

Динамо М — Шанхайские Драконы, результат матча 31 августа 2025, счёт 1:6, Кубок мэра Москвы

«Шанхайские Драконы» разгромили «Динамо» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч за третье место на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы, в котором встречались московское «Динамо» и «Шанхайские Драконы». Победу одержали хоккеисты китайской команды со счётом 6:1.

Кубок мэра Москвы . За 3-е место
31 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Эллис (Гроло) – 04:25 (5x5)     0:2 Эллис (Сюсиз, Бурмистров) – 20:57 (5x5)     0:3 Спунер (Фу, Попугаев) – 24:37 (5x5)     0:4 Кленденинг (Спунер, Попугаев) – 31:41 (5x4)     0:5 Фу (Бурмистров) – 32:20 (5x5)     1:5 Комтуа (Уил) – 39:25 (5x5)     1:6 Бурмистров (Сюсиз, Эллис) – 47:34 (5x5)    

В составе «Шанхайских Драконов» дублем отметился Макс Эллис, ещё по голу забили Райан Спунер, Адам Кленденинг, Паркер Фу и Александр Бурмистров. Шайбу в составе «Динамо» забросил нападающий Макс Комтуа. Отметим дебютный матч 17-летнего голкипера «Динамо» Владимира Селиванова, который вышел на 33-й минуте матча и пропустил одну шайбу.

Таким образом, «Шанхайские Драконы» заняли третье место на Кубке мэра Москвы, «Динамо» расположилось на четвёртом. В финальном матче встретятся ЦСКА и минское «Динамо».

