«Шанхайские Драконы» разгромили «Динамо» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч за третье место на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы, в котором встречались московское «Динамо» и «Шанхайские Драконы». Победу одержали хоккеисты китайской команды со счётом 6:1.

В составе «Шанхайских Драконов» дублем отметился Макс Эллис, ещё по голу забили Райан Спунер, Адам Кленденинг, Паркер Фу и Александр Бурмистров. Шайбу в составе «Динамо» забросил нападающий Макс Комтуа. Отметим дебютный матч 17-летнего голкипера «Динамо» Владимира Селиванова, который вышел на 33-й минуте матча и пропустил одну шайбу.

Таким образом, «Шанхайские Драконы» заняли третье место на Кубке мэра Москвы, «Динамо» расположилось на четвёртом. В финальном матче встретятся ЦСКА и минское «Динамо».