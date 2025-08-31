Форвард «Северстали» рассказал, как удалось одержать волевую победу над «Локомотивом»
Поделиться
Нападающий «Северстали» Владимир Грудинин прокомментировал волевую победу в товарищеском матче с «Локомотивом» (3:2 ОТ).
Товарищеские матчи (клубы)
31 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Шалунов (А. Радулов, Сергеев) – 27:01 (5x3) 2:0 Никулин (Гернат, Лихачёв) – 27:38 (5x4) 2:1 Скоренов (Калдис, Иванцов) – 42:03 (5x4) 2:2 Чебыкин (Калдис, Абросимов) – 47:15 (5x4) 2:3 Грудинин (Аймурзин, Ильин) – 61:12 (3x3)
«Сегодня мы провели товарищеский матч, впереди регулярка. Тяжёлая игра. Как настраивались на третий период? Это профессиональный спорт. Если ты опустил руки, то не должен здесь играть. Андрей Леонидович в раздевалке сказал, что мы должны придерживаться нашего плана (улыбается). Если без шуток, нам указали на определённые микромоменты, сказали, что нужно исправить. Уточнили, что нужно выполнять те детали, которых мы и придерживались. Всё достаточно спокойно. Просто вышли очень озлобленными на третий период», — цитирует Грудинина пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2025
-
19:55
-
19:30
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:49
-
18:46
-
18:44
-
18:38
-
18:33
-
18:25
-
18:05
-
17:43
-
17:15
-
16:55
-
16:30
-
16:27
-
16:10
-
15:54
-
15:36
-
15:32
-
15:08
-
14:40
-
14:21
-
14:11
-
14:02
-
13:48
-
13:21
-
13:16
-
13:14
-
13:07
-
13:02
-
12:43
-
12:35
-
12:30