Форвард «Северстали» рассказал, как удалось одержать волевую победу над «Локомотивом»

Нападающий «Северстали» Владимир Грудинин прокомментировал волевую победу в товарищеском матче с «Локомотивом» (3:2 ОТ).

«Сегодня мы провели товарищеский матч, впереди регулярка. Тяжёлая игра. Как настраивались на третий период? Это профессиональный спорт. Если ты опустил руки, то не должен здесь играть. Андрей Леонидович в раздевалке сказал, что мы должны придерживаться нашего плана (улыбается). Если без шуток, нам указали на определённые микромоменты, сказали, что нужно исправить. Уточнили, что нужно выполнять те детали, которых мы и придерживались. Всё достаточно спокойно. Просто вышли очень озлобленными на третий период», — цитирует Грудинина пресс-служба клуба.