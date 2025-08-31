Скидки
Хоккей

Форвард «Северстали» рассказал, как удалось одержать волевую победу над «Локомотивом»

Форвард «Северстали» рассказал, как удалось одержать волевую победу над «Локомотивом»
Нападающий «Северстали» Владимир Грудинин прокомментировал волевую победу в товарищеском матче с «Локомотивом» (3:2 ОТ).

Товарищеские матчи (клубы)
31 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Шалунов (А. Радулов, Сергеев) – 27:01 (5x3)     2:0 Никулин (Гернат, Лихачёв) – 27:38 (5x4)     2:1 Скоренов (Калдис, Иванцов) – 42:03 (5x4)     2:2 Чебыкин (Калдис, Абросимов) – 47:15 (5x4)     2:3 Грудинин (Аймурзин, Ильин) – 61:12 (3x3)    

«Сегодня мы провели товарищеский матч, впереди регулярка. Тяжёлая игра. Как настраивались на третий период? Это профессиональный спорт. Если ты опустил руки, то не должен здесь играть. Андрей Леонидович в раздевалке сказал, что мы должны придерживаться нашего плана (улыбается). Если без шуток, нам указали на определённые микромоменты, сказали, что нужно исправить. Уточнили, что нужно выполнять те детали, которых мы и придерживались. Всё достаточно спокойно. Просто вышли очень озлобленными на третий период», — цитирует Грудинина пресс-служба клуба.

