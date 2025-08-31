Скидки
«Это хорошая черта «Локомотива». Хартли объяснил уход из клуба защитника Холлоуэлла

«Это хорошая черта «Локомотива». Хартли объяснил уход из клуба защитника Холлоуэлла
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли объяснил, по какой причине защитник Мак Холлоуэлл покинул ярославский клуб. Игрок обороны провёл за «Локомотив» четыре предсезонных матча и был обменян в «Ладу».

«Это было решение клуба в целом. Это хорошая черта «Локомотива», я знал её до приезда – решения принимаются совместные. Мы общались и с тренерским штабом, и с руководством. Пришли к выводу, что у нас много хороших защитников. Главная причина – возвращение Мартина Герната. Так же у Марка Ульева была хорошая предсезонная подготовка. Важно было понять, какую роль Мак Холлоуэлл может играть, когда в команде столько защитников. Он не сделал ничего неправильного, он хороший человек, но приняли такое решение, ему пришлось поменять команду», — цитирует Хартли пресс-служба клуба.

