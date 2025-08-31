Скидки
Главная Хоккей Новости

Кудашов — после 1:6 в матче с «Шанхаем»: противный счёт. Получили исчерпывающие ответы

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал разгромное поражение от «Шанхайских Драконов» (1:6) в матче за третье место на Кубке мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . За 3-е место
31 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Эллис (Гроло) – 04:25 (5x5)     0:2 Эллис (Сюсиз, Бурмистров) – 20:57 (5x5)     0:3 Спунер (Фу, Попугаев) – 24:37 (5x5)     0:4 Кленденинг (Спунер, Попугаев) – 31:41 (5x4)     0:5 Фу (Бурмистров) – 32:20 (5x5)     1:5 Комтуа (Уил) – 39:25 (5x5)     1:6 Бурмистров (Сюсиз, Эллис) – 47:34 (5x5)    

«Счёт, конечно, противный. Но эта игра была нужна нам, чтобы на ряд вопросов получить ответы. И по поводу игроков, и по поводу тактических моментов. Несколько моментов сегодня проверили, и надеюсь, что получили исчерпывающие ответы.

Хотелось бы лучшего, потому что выпало у нас несколько игроков на сегодняшнюю игру. Скажем так, не все связки успели проверить. Но ответы на некоторые вопросы сегодня получили – и по игрокам, и по сочетаниям, и вообще по рисунку. Пока не знаю, что с Пакеттом. Сейчас посмотрим. Дай бог, что ничего серьёзного», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Шанхайские Драконы» разгромили «Динамо» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы
