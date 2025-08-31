Кудашов — после 1:6 в матче с «Шанхаем»: противный счёт. Получили исчерпывающие ответы

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал разгромное поражение от «Шанхайских Драконов» (1:6) в матче за третье место на Кубке мэра Москвы.
«Счёт, конечно, противный. Но эта игра была нужна нам, чтобы на ряд вопросов получить ответы. И по поводу игроков, и по поводу тактических моментов. Несколько моментов сегодня проверили, и надеюсь, что получили исчерпывающие ответы.
Хотелось бы лучшего, потому что выпало у нас несколько игроков на сегодняшнюю игру. Скажем так, не все связки успели проверить. Но ответы на некоторые вопросы сегодня получили – и по игрокам, и по сочетаниям, и вообще по рисунку. Пока не знаю, что с Пакеттом. Сейчас посмотрим. Дай бог, что ничего серьёзного», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 31 августа 2025
