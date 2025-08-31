Скидки
Хоккей

Кудашов — об отъезде Гусева на матч Дацюка: конечно, мне не хотелось его отпускать

Кудашов — об отъезде Гусева на матч Дацюка: конечно, мне не хотелось его отпускать
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал отъезд лидера команды Никиты Гусева в Екатеринбург на прощальный матч Павла Дацюка. Нападающий пропустил игру Кубка мэра Москвы с минским «Динамо» (2:3).

— В ходе турнира вы отпускали Никиту Гусева из расположения команды на прощальный матч Павла Дацюка. Знаю, что не все тренеры любят подобные ситуации. Как вы отнеслись к ней?
— Отпустил… Я знал, что будет эта игра. Это обговаривалось заранее. Конечно, мне не хотелось его отпускать. Но была такая просьба. Было обговорено, что сегодня он сыграет тут, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

