Кудашов — об отъезде Гусева на матч Дацюка: конечно, мне не хотелось его отпускать

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал отъезд лидера команды Никиты Гусева в Екатеринбург на прощальный матч Павла Дацюка. Нападающий пропустил игру Кубка мэра Москвы с минским «Динамо» (2:3).

— В ходе турнира вы отпускали Никиту Гусева из расположения команды на прощальный матч Павла Дацюка. Знаю, что не все тренеры любят подобные ситуации. Как вы отнеслись к ней?

— Отпустил… Я знал, что будет эта игра. Это обговаривалось заранее. Конечно, мне не хотелось его отпускать. Но была такая просьба. Было обговорено, что сегодня он сыграет тут, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.