Главный тренер «Шанхая»: абсолютно готовы к старту чемпионата КХЛ. Нам нечего добавлять

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан высоко оценил готовность команды к старту нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Китайский клуб в матче за третье место на Кубок мэра Москвы разгромил столичное «Динамо» со счётом 6:1.

«Считаю, что семь периодов из девяти на этом турнире мы провели очень достойно. Доволен состоянием команды, тем, как ребята работали. Думаю, команда абсолютно готова к началу чемпионата. Исходя из сегодняшней игры, могу сказать, что добавлять нам нечего», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Сезон-2025/2026 станет дебютным в КХЛ для Галлана. Ранее «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхай Дрэгонс».