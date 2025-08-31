Скидки
Главный тренер «Шанхая»: абсолютно готовы к старту чемпионата КХЛ. Нам нечего добавлять

Комментарии

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан высоко оценил готовность команды к старту нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Китайский клуб в матче за третье место на Кубок мэра Москвы разгромил столичное «Динамо» со счётом 6:1.

Кубок мэра Москвы . За 3-е место
31 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Эллис (Гроло) – 04:25 (5x5)     0:2 Эллис (Сюсиз, Бурмистров) – 20:57 (5x5)     0:3 Спунер (Фу, Попугаев) – 24:37 (5x5)     0:4 Кленденинг (Спунер, Попугаев) – 31:41 (5x4)     0:5 Фу (Бурмистров) – 32:20 (5x5)     1:5 Комтуа (Уил) – 39:25 (5x5)     1:6 Бурмистров (Сюсиз, Эллис) – 47:34 (5x5)    

«Считаю, что семь периодов из девяти на этом турнире мы провели очень достойно. Доволен состоянием команды, тем, как ребята работали. Думаю, команда абсолютно готова к началу чемпионата. Исходя из сегодняшней игры, могу сказать, что добавлять нам нечего», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Сезон-2025/2026 станет дебютным в КХЛ для Галлана. Ранее «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхай Дрэгонс».

