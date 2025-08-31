Скидки
Главная Хоккей Новости

Галлан: рад, что у Комтуа получается в КХЛ. Всегда считал, что он — замечательный человек

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан оценил игру канадского нападающего «Динамо» Макса Комтуа, которого тренировал в сборной Канады.

«Я с Максом [Комтуа] знаком. Мы вместе выигрывали чемпионат мира со сборной Канады. Всегда считал и считаю, что он замечательный человек и талантливый игрок. Очень рад, что у него получается в этой лиге», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В дебютном для себя плей-офф КХЛ канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач. Помимо этого, на счету канадца 225 силовых приёмов, 61 блокированный бросок и 39 перехватов.

