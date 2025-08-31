Кудашов — о вратарях «Динамо»: есть вопросы. Мальчишка здорово сыграл

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал игру вратарей бело-голубых на Кубке мэра Москвы и оценил дебют 17-летнего голкипера Владимира Селиванова.
— Что скажете по игре вратарей на этом турнире?
— Есть вопросы.
— Ко всем трём?
— Я бы не сказал, что к трём. По мне — мальчишка здорово сыграл. У него была первая игра, и он не дрогнул, а моменты были. Знаете, я видел в своей жизни вратарей, которые в таком возрасте заходили в ворота, забирали их и не отдавали. Сейчас они до сих пор на слуху.
— Есть шанс увидеть Селиванова в КХЛ в ближайшее время?
— Да. А почему нет? Я не склонен говорить о возрасте, если он будет так же тренироваться и играть. Не забывайте, это всё равно будущий первый вратарь сборной по своему году, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
