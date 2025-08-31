Скидки
Кудашов — о вратарях «Динамо»: есть вопросы. Мальчишка здорово сыграл

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал игру вратарей бело-голубых на Кубке мэра Москвы и оценил дебют 17-летнего голкипера Владимира Селиванова.

Кубок мэра Москвы . За 3-е место
31 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Эллис (Гроло) – 04:25 (5x5)     0:2 Эллис (Сюсиз, Бурмистров) – 20:57 (5x5)     0:3 Спунер (Фу, Попугаев) – 24:37 (5x5)     0:4 Кленденинг (Спунер, Попугаев) – 31:41 (5x4)     0:5 Фу (Бурмистров) – 32:20 (5x5)     1:5 Комтуа (Уил) – 39:25 (5x5)     1:6 Бурмистров (Сюсиз, Эллис) – 47:34 (5x5)    

— Что скажете по игре вратарей на этом турнире?
— Есть вопросы.

— Ко всем трём?
— Я бы не сказал, что к трём. По мне — мальчишка здорово сыграл. У него была первая игра, и он не дрогнул, а моменты были. Знаете, я видел в своей жизни вратарей, которые в таком возрасте заходили в ворота, забирали их и не отдавали. Сейчас они до сих пор на слуху.

— Есть шанс увидеть Селиванова в КХЛ в ближайшее время?
— Да. А почему нет? Я не склонен говорить о возрасте, если он будет так же тренироваться и играть. Не забывайте, это всё равно будущий первый вратарь сборной по своему году, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

