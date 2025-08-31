Экс-тренер сборной Канады ответил, будет ли он учить русский язык в ходе работы в КХЛ

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан рассказал, что пытается изучать русский язык, но это ему тяжело даётся.

— У вас двухлетний контракт с «Шанхаем». Планируете ли начать учить русский язык? Быть может, уже выучили какие-то слова и выражения?

— Пытаюсь, но это явно будет непросто, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Стоит заметить, что после пресс-конференции главный тренер китайской команды сказал «спасибо» на русском.

Предыдущим местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». Галлан выиграл приз лучшему тренеру НХЛ в сезоне-2017/2018, работая с «Вегас Голден Найтс», и вывел команду в финал Кубка Стэнли в их дебютном сезоне. Он одержал 369 побед в 705 играх регулярного чемпионата НХЛ.