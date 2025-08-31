Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-тренер сборной Канады ответил, будет ли он учить русский язык в ходе работы в КХЛ

Экс-тренер сборной Канады ответил, будет ли он учить русский язык в ходе работы в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан рассказал, что пытается изучать русский язык, но это ему тяжело даётся.

— У вас двухлетний контракт с «Шанхаем». Планируете ли начать учить русский язык? Быть может, уже выучили какие-то слова и выражения?
— Пытаюсь, но это явно будет непросто, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Стоит заметить, что после пресс-конференции главный тренер китайской команды сказал «спасибо» на русском.

Предыдущим местом работы 61-летнего канадского специалиста был «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз» и «Вегас Голден Найтс». Галлан выиграл приз лучшему тренеру НХЛ в сезоне-2017/2018, работая с «Вегас Голден Найтс», и вывел команду в финал Кубка Стэнли в их дебютном сезоне. Он одержал 369 побед в 705 играх регулярного чемпионата НХЛ.

Материалы по теме
Помпезно, но натянуто. Почему не надо строить вокруг «Шанхая» завышенные ожидания?
Помпезно, но натянуто. Почему не надо строить вокруг «Шанхая» завышенные ожидания?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android