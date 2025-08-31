Защитник московского «Динамо» — о поражении со счётом 1:6: проигрывать всегда страшно

Защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов прокомментировал разгромное поражение от «Шанхайских Драконов» (1:6) в матче за третье место на Кубке мэра Москвы.

— Насколько болезненно проигрывать в предсезонном матче с таким счётом?

— Проигрывать всегда страшно. Слава богу, это произошло сейчас. Разберём матч, будем работать над ошибками, чтобы таких ситуаций не было в сезоне.

— Можно ли сказать, что игра не задалась с самого начала?

— Не знаю, надо разбирать это с тренерским штабом.

— Насколько готовы к предстоящему сезону?

— На 100%.

— Даже после поражения?

— Поражения делают нас сильнее, — передаёт слова Шараканова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.