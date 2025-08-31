Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник московского «Динамо» — о поражении со счётом 1:6: проигрывать всегда страшно

Комментарии

Защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов прокомментировал разгромное поражение от «Шанхайских Драконов» (1:6) в матче за третье место на Кубке мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . За 3-е место
31 августа 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Эллис (Гроло) – 04:25 (5x5)     0:2 Эллис (Сюсиз, Бурмистров) – 20:57 (5x5)     0:3 Спунер (Фу, Попугаев) – 24:37 (5x5)     0:4 Кленденинг (Спунер, Попугаев) – 31:41 (5x4)     0:5 Фу (Бурмистров) – 32:20 (5x5)     1:5 Комтуа (Уил) – 39:25 (5x5)     1:6 Бурмистров (Сюсиз, Эллис) – 47:34 (5x5)    

— Насколько болезненно проигрывать в предсезонном матче с таким счётом?
— Проигрывать всегда страшно. Слава богу, это произошло сейчас. Разберём матч, будем работать над ошибками, чтобы таких ситуаций не было в сезоне.

— Можно ли сказать, что игра не задалась с самого начала?
— Не знаю, надо разбирать это с тренерским штабом.

— Насколько готовы к предстоящему сезону?
— На 100%.

— Даже после поражения?
— Поражения делают нас сильнее, — передаёт слова Шараканова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

