Шараканов — о перестройке стиля: я в первую очередь защитник, для меня оборона — главное

Защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов высказался о возвращении в состав бело-голубых после аренды в «Ладе».
— Насколько влился в коллектив после возвращения из аренды?
— Не было тяжело. Я же ребят знал, с кем-то по школе играл.
— В «Ладе» у тебя была лидирующая роль, много большинства. Сейчас в «Динамо» ты борешься за своё место в составе. Сложно ли перестраиваться психологически?
— Ещё до сборов знал, что тут другая ситуация по сравнению с «Ладой», работаю на тренировках.
— В «Ладе» ты показал себя атакующим защитником, в «Динамо» же ждут больше игры в обороне. Сложно ли фокусироваться на защите?
— Я же в первую очередь защитник, для меня оборона — главное.
— Какой настрой на первую игру в КХЛ с ЦСКА?
— Начать с победы сезон, взять реванш, — передаёт слова Шараканова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.