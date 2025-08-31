Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шараканов — о перестройке стиля: я в первую очередь защитник, для меня оборона — главное

Шараканов — о перестройке стиля: я в первую очередь защитник, для меня оборона — главное
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов высказался о возвращении в состав бело-голубых после аренды в «Ладе».

— Насколько влился в коллектив после возвращения из аренды?
— Не было тяжело. Я же ребят знал, с кем-то по школе играл.

— В «Ладе» у тебя была лидирующая роль, много большинства. Сейчас в «Динамо» ты борешься за своё место в составе. Сложно ли перестраиваться психологически?
— Ещё до сборов знал, что тут другая ситуация по сравнению с «Ладой», работаю на тренировках.

— В «Ладе» ты показал себя атакующим защитником, в «Динамо» же ждут больше игры в обороне. Сложно ли фокусироваться на защите?
— Я же в первую очередь защитник, для меня оборона — главное.

— Какой настрой на первую игру в КХЛ с ЦСКА?
— Начать с победы сезон, взять реванш, — передаёт слова Шараканова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Защитник московского «Динамо» — о поражении со счётом 1:6: проигрывать всегда страшно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android