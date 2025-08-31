Шараканов — о перестройке стиля: я в первую очередь защитник, для меня оборона — главное

Защитник московского «Динамо» Магомед Шараканов высказался о возвращении в состав бело-голубых после аренды в «Ладе».

— Насколько влился в коллектив после возвращения из аренды?

— Не было тяжело. Я же ребят знал, с кем-то по школе играл.

— В «Ладе» у тебя была лидирующая роль, много большинства. Сейчас в «Динамо» ты борешься за своё место в составе. Сложно ли перестраиваться психологически?

— Ещё до сборов знал, что тут другая ситуация по сравнению с «Ладой», работаю на тренировках.

— В «Ладе» ты показал себя атакующим защитником, в «Динамо» же ждут больше игры в обороне. Сложно ли фокусироваться на защите?

— Я же в первую очередь защитник, для меня оборона — главное.

— Какой настрой на первую игру в КХЛ с ЦСКА?

— Начать с победы сезон, взять реванш, — передаёт слова Шараканова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.