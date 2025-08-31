Скидки
Матч-центр:
Хоккей Новости

«Был бесплатный урок для нас». Хартли — о поражении «Локомотива» от «Северстали»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил поражение в товарищеском матче от «Северстали» (2:3 ОТ), в котором ярославцы вели со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы)
31 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Шалунов (А. Радулов, Сергеев) – 27:01 (5x3)     2:0 Никулин (Гернат, Лихачёв) – 27:38 (5x4)     2:1 Скоренов (Калдис, Иванцов) – 42:03 (5x4)     2:2 Чебыкин (Калдис, Абросимов) – 47:15 (5x4)     2:3 Грудинин (Аймурзин, Ильин) – 61:12 (3x3)    

«Во втором периоде начали забирать инициативу после того, как у соперника было хорошее начало встречи, очень скоростная команда нам противостояла. Мы как будто немного смотрели со стороны, не сразу вошли в игру. Во втором периоде стали лучше двигаться, забрали инициативу, получили большинство, забили хорошие голы, но потом сами нахватали удалений. У соперника хорошее большинство, они тоже реализовали свои шансы.

— Напрягает ли вас такое количество удалений?
— Как сказал, предстоит много работы. Во втором периоде было два удаления за нарушение численного состава, такое вообще не должно происходить. В третьем периоде, если ты ведёшь в счёте и отдаёшь сопернику инициативу из-за удалений, а далее пропускаешь, то это не очень хорошо. Сегодня для нас был бесплатный урок, играли не за очки. Будет делать выводы и продолжать работать, — цитирует Хартли пресс-служба клуба.

