«Наша команда выглядит очень сильной». Рид Буше — об игре «Автомобилиста» в межсезонье

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше высказался о работе с главным тренером Николаем Заварухиным. Американский форвард перешёл из «Авангарда» в «Автомобилист» в межсезонье.

— Всё просто замечательно. Ребята тепло приняли меня, мы быстро нашли общий язык. Думаю, даже сейчас заметно, что наша команда выглядит очень сильной.

— Быстро нашли общий язык с главным тренером Заварухиным?

— Да! Мне повезло, так как Заварухин ставит быстрый и агрессивный хоккей, к которому я привык. Мне очень нравится этот стиль.

— Возникают ли проблемы с языковым барьером? Партнёры помогают с переводом?

— У нас в раздевалке много ребят, которые говорят по-английски, поэтому с этим проблем нет. Если я что-то не понимаю, то всегда могу обратиться за помощью к партнёрам. Я этому очень рад, — цитирует Буше Metaratings.