Сергей Звягин высказался о мнении, что его штаб «чуть не развалил «Авангард»

Сергей Звягин высказался о мнении, что его штаб «чуть не развалил «Авангард»
Тренер «Локомотива» Сергей Звягин высказался о результатах «Авангарда» в прошлом сезоне. В октябре 2024 года омский клуб уволил 54-летнего специалиста с поста главного тренера. На тот момент «Авангард» занимал 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ с 13 очками в 18 матчах.

– Как вы относитесь к мнению части омских болельщиков, что Звягин, Забуга и Курьянов чуть ли не развалили «Авангард»?
– Сколько людей, столько и мнений. Спорить и что-то доказывать – нет смысла. Хорошо, что команда успешно завершила непростой сезон. Возможно, кто-то в моей ситуации рассуждал бы иначе, но чем больше очков «Авангард» набирал, чем дальше проходила команда в плей-офф – тем больше у меня было радости за ребят. У хоккеиста карьера короткая, каждый год важный. У меня всегда было развито чувство ответственности: сначала как у вратаря, а потом как у тренера. Ни на кого ответственность не перекладывал.

– А не было мыслей, что Ги Буше едет на вашем багаже?
– Нет. Тем более, что первые два месяца после увольнения хоккей не смотрел. Когда я был главным тренером, то полностью верил, что мы выправим ситуацию. Когда я ушёл, то не думал о какой-то несправедливости. Смотрел игры команды в плей-офф, но к тому времени не так много ребят осталось, с которыми я работал. В памяти не возникает ни одного случая, когда я бы плохо думал об «Авангарде, – цитирует Звягина Sport24.

