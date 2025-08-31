Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ребята должны быть застрахованы». Тертышный — о расторжении действующих контрактов в КХЛ

«Ребята должны быть застрахованы». Тертышный — о расторжении действующих контрактов в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Никита Тертышный высказался о защите прав хоккеистов в КХЛ. В текущее межсезонье клубы лиги расторгали действующие контракты с игроками.

«Не думаю, что потолок кому-то играет на руку. Фиксированная зарплата есть: ты не можешь набрать себе много звёзд в команду. Но опять же, это такой момент, который ещё нужно доработать лиге. Это не нам уже разбираться. Самое главное, что ребята, которые уходят из команды за счёт того, что приходят новые, должны быть застрахованы в каком-то плане.

В КХЛ нет, как в НХЛ, защиты прав игроков и профсоюза. Хотят сделать? Было бы, конечно, здорово. Чтобы ребята могли по таким моментам обращаться и с клубами решать спокойно, чтобы все были застрахованы. Это такой момент, который не нам решать или судить. Нам надо просто работать, а за нас наверху уже во всём разберутся», – цитирует Тертышного «Советский спорт».

Материалы по теме
Тертышный: почему бы «Торпедо» не дойти до финала? Надо верить в себя и в команду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android