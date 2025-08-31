«Ребята должны быть застрахованы». Тертышный — о расторжении действующих контрактов в КХЛ

Нападающий «Торпедо» Никита Тертышный высказался о защите прав хоккеистов в КХЛ. В текущее межсезонье клубы лиги расторгали действующие контракты с игроками.

«Не думаю, что потолок кому-то играет на руку. Фиксированная зарплата есть: ты не можешь набрать себе много звёзд в команду. Но опять же, это такой момент, который ещё нужно доработать лиге. Это не нам уже разбираться. Самое главное, что ребята, которые уходят из команды за счёт того, что приходят новые, должны быть застрахованы в каком-то плане.

В КХЛ нет, как в НХЛ, защиты прав игроков и профсоюза. Хотят сделать? Было бы, конечно, здорово. Чтобы ребята могли по таким моментам обращаться и с клубами решать спокойно, чтобы все были застрахованы. Это такой момент, который не нам решать или судить. Нам надо просто работать, а за нас наверху уже во всём разберутся», – цитирует Тертышного «Советский спорт».