Олимпийский чемпион рассказал, почему его огорчило «Торпедо» в предсезонных матчах

Олимпийский чемпион, чемпион мира, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил игру «Торпедо» в предсезонных матчах. Нижегородский клуб потерпел поражения во всех пяти товарищеских матчах.

«Торпедо» немного огорчило. Нижний Новгород ищет свой стиль, пока видны крайности. В контрольном матче со «Спартаком» нижегородцы сделали акцент на атаке, а вот с «Динамо», наоборот, сыграли консервативно.

Не совсем понятно, чем вызваны такие перепады. Состав у «Торпедо» проверенный, есть опытные мастера и талантливая молодёжь. В общем-то стиль игры команды в последние годы был выработан. Наверное, имеет смысл его развивать – а не уходить в крайности», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.