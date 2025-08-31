Скидки
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Динамо Мн, результат матча 31 августа 2025, счёт 3:2, Кубок мэра Москвы

ХК ЦСКА обыграл минское «Динамо» и стал обладателем Кубка мэра Москвы
В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч за первое место на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы, в котором встречались ЦСКА и минское «Динамо». Победу одержали хоккеисты армейской команды со счётом 3:2 и стали обладателем Кубка мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . Финал
31 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Коваленко (Бучельников, Нестеров) – 15:24 (5x4)     1:1 Шипачёв (Диц, Энас) – 17:49 (5x3)     2:1 Гурьянов (Спронг, Гарднер) – 39:57 (5x4)     2:2 Пинчук (Улле, Смит) – 43:06 (5x4)     3:2 Коваленко – 54:05    

На 16-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий ЦСКА Николай Коваленко с передач Дмитрия Бучельникова и Никиты Нестерова. Под занавес первого периода двойной численный перевес релизовал форвард «Динамо» Вадим Шипачёв, которому ассистировали Даррен Диц и Сэм Энас. За три секунды до конца второго периода Денис Гурьянов вновь вывел армейцев вперёд в счёте. В начале третьего периода Виталий Пинчук голом в большинстве сравнял счёт. На 55-й минуте Коваленко реализовал буллит, оформив дубль. Эта шайба оказалась победной в матче.

Третье место заняли «Шанхайские Драконы», четвёртое — московское «Динамо». Пятое место турнира досталось «Спартаку», замкнуло таблицу нижегородское «Торпедо».

Турнирная таблица Кубка мэра Москвы
