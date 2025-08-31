ХК ЦСКА обыграл минское «Динамо» и стал обладателем Кубка мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч за первое место на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы, в котором встречались ЦСКА и минское «Динамо». Победу одержали хоккеисты армейской команды со счётом 3:2 и стали обладателем Кубка мэра Москвы.

На 16-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий ЦСКА Николай Коваленко с передач Дмитрия Бучельникова и Никиты Нестерова. Под занавес первого периода двойной численный перевес релизовал форвард «Динамо» Вадим Шипачёв, которому ассистировали Даррен Диц и Сэм Энас. За три секунды до конца второго периода Денис Гурьянов вновь вывел армейцев вперёд в счёте. В начале третьего периода Виталий Пинчук голом в большинстве сравнял счёт. На 55-й минуте Коваленко реализовал буллит, оформив дубль. Эта шайба оказалась победной в матче.

Третье место заняли «Шанхайские Драконы», четвёртое — московское «Динамо». Пятое место турнира досталось «Спартаку», замкнуло таблицу нижегородское «Торпедо».