Хоккеисты ЦСКА сделали совместное фото с Кубком мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч за первое место на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы, в котором встречались ЦСКА и минское «Динамо». Победу одержали хоккеисты армейской команды со счётом 3:2 и стали обладателем Кубка мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . Финал
31 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Коваленко (Бучельников, Нестеров) – 15:24 (5x4)     1:1 Шипачёв (Диц, Энас) – 17:49 (5x3)     2:1 Гурьянов (Спронг, Гарднер) – 39:57 (5x4)     2:2 Пинчук (Улле, Смит) – 43:06 (5x4)     3:2 Коваленко – 54:05    

Хоккеисты армейского клуба сфотографировались с Кубком мэра Москвы. Трофей игрокам вручали президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов.

Фото: КХЛ

Третье место заняли «Шанхайские Драконы», четвёртое — московское «Динамо». Пятое место турнира досталось «Спартаку», замкнуло таблицу нижегородское «Торпедо».

