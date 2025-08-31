Хоккеисты ЦСКА сделали совместное фото с Кубком мэра Москвы

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч за первое место на традиционном предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы, в котором встречались ЦСКА и минское «Динамо». Победу одержали хоккеисты армейской команды со счётом 3:2 и стали обладателем Кубка мэра Москвы.

Хоккеисты армейского клуба сфотографировались с Кубком мэра Москвы. Трофей игрокам вручали президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов.

Фото: КХЛ

Третье место заняли «Шанхайские Драконы», четвёртое — московское «Динамо». Пятое место турнира досталось «Спартаку», замкнуло таблицу нижегородское «Торпедо».