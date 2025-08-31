Дмитрий Квартальнов подвёл итоги Кубка мэра Москвы для минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов дал комментарии по итогам финального матча Кубка мэра Москвы с ЦСКА (2:3) и отметил тяжёлый график турнира, за который белорусской команде пришлось провести три матча за три дня.

«Хотел бы поблагодарить за турнир! Хороший, интересный турнир. Конечно, три дня — три игры, было немного тяжело. Справились, но чуть-чуть не хватило. Ещё есть время, отдохнём. Есть кое-какие моменты, которые будем исправлять», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

Минское «Динамо» одержало две победы над «Торпедо» (7:3) и над московскими одноклубниками (3:2). Белорусский клуб занял на турнире второе место.