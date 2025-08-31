Скидки
Хоккей

Дмитрий Квартальнов подвёл итоги Кубка мэра Москвы для минского «Динамо»

Дмитрий Квартальнов подвёл итоги Кубка мэра Москвы для минского «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов дал комментарии по итогам финального матча Кубка мэра Москвы с ЦСКА (2:3) и отметил тяжёлый график турнира, за который белорусской команде пришлось провести три матча за три дня.

Кубок мэра Москвы . Финал
31 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Коваленко (Бучельников, Нестеров) – 15:24 (5x4)     1:1 Шипачёв (Диц, Энас) – 17:49 (5x3)     2:1 Гурьянов (Спронг, Гарднер) – 39:57 (5x4)     2:2 Пинчук (Улле, Смит) – 43:06 (5x4)     3:2 Коваленко – 54:05    

«Хотел бы поблагодарить за турнир! Хороший, интересный турнир. Конечно, три дня — три игры, было немного тяжело. Справились, но чуть-чуть не хватило. Ещё есть время, отдохнём. Есть кое-какие моменты, которые будем исправлять», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

Минское «Динамо» одержало две победы над «Торпедо» (7:3) и над московскими одноклубниками (3:2). Белорусский клуб занял на турнире второе место.

ХК ЦСКА обыграл минское «Динамо» и стал обладателем Кубка мэра Москвы
