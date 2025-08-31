Дмитрий Квартальнов подвёл итоги Кубка мэра Москвы для минского «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов дал комментарии по итогам финального матча Кубка мэра Москвы с ЦСКА (2:3) и отметил тяжёлый график турнира, за который белорусской команде пришлось провести три матча за три дня.
Кубок мэра Москвы . Финал
31 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Коваленко (Бучельников, Нестеров) – 15:24 (5x4) 1:1 Шипачёв (Диц, Энас) – 17:49 (5x3) 2:1 Гурьянов (Спронг, Гарднер) – 39:57 (5x4) 2:2 Пинчук (Улле, Смит) – 43:06 (5x4) 3:2 Коваленко – 54:05
«Хотел бы поблагодарить за турнир! Хороший, интересный турнир. Конечно, три дня — три игры, было немного тяжело. Справились, но чуть-чуть не хватило. Ещё есть время, отдохнём. Есть кое-какие моменты, которые будем исправлять», — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.
Минское «Динамо» одержало две победы над «Торпедо» (7:3) и над московскими одноклубниками (3:2). Белорусский клуб занял на турнире второе место.
