«Перестроиться получается не сразу». Сергей Звягин сравнил системы Хартли и Никитина

Тренер «Локомотива» Сергей Звягин рассказал о нюансах игровой системы главного тренера ярославского клуба Боба Хартли и сравнил её с системой Игоря Никитина, который в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Гагарина с «железнодорожниками».

— Чем отличаются системы Хартли и Никитина?

— Я не буду говорить про систему Никитина. Но ещё при первой встрече с Бобом в Омске он говорил: «Если кто-то мне скажет, что я должен играть пассивно — закончу с хоккеем». У него всё агрессивно, отсюда и соответствующие детали.

— Что бросается в глаза — более активная игра защитников после пришествия Хартли.

— Да. Стараемся, чтобы в атаке действовали всей пятёркой. То же самое в обороне: на каком месте ты оказался — там и играешь. Если крайний раньше оказался в обороне, чем центральный — значит, он центральный.

— Остались ли после Никитина и его системы какие-то зажимы у игроков?

— Я бы не назвал это зажимами. Привычки — есть, разумеется. Какие-то вещи игроки делают на рефлексах. Когда долго отрабатываешь одни и те же упражнения, систему — перестроиться получается не сразу. Такое было поначалу и в «Авангарде». Плюс в том, что Боб создаёт такую атмосферу, что ребятам становится интересно, — цитирует Звягина Sport24.