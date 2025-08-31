Никитин выигрывал трофей с ЦСКА, Мартина снесли с ног в воротах. Яркие фото победы в Кубке

31 августа в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в матче за первое место в Кубке мэра Москвы и стал обладателем трофея. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Игоря Никитина.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» Минск — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 16-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий ЦСКА Николай Коваленко с передач Дмитрия Бучельникова и Никиты Нестерова. Под занавес первого периода двойной численный перевес реализовал форвард «Динамо» Вадим Шипачёв, которому ассистировали Даррен Диц и Сэм Энас. За три секунды до конца второго периода Денис Гурьянов вновь вывел армейцев вперёд в счёте. В начале третьего периода Виталий Пинчук голом в большинстве сравнял счёт. На 55-й минуте Коваленко реализовал буллит, оформив дубль. Эта шайба оказалась победной в матче.

Третье место заняли «Шанхайские Драконы», четвёртое — московское «Динамо». Пятое место турнира досталось «Спартаку», замкнуло таблицу нижегородское «Торпедо».