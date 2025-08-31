Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Дэвилз» высказался о ходе переговоров с защитником Люком Хьюзом

Генменеджер «Дэвилз» высказался о ходе переговоров с защитником Люком Хьюзом
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд рассказал, как проходят переговоры с защитником Люком Хьюзом. Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению по срокам нового контракта.

«Мы продолжаем общаться и обмениваться идеями. В конце концов, соглашение будет подписано. Крайний срок — это тренировочный лагерь. Очень часто сделки доводятся до конца именно в последний момент. Мы надеемся решить вопрос быстрее, и обе стороны действительно много работают над этим.

Конечно, это имеет значение и для нас, и, уверен, для агентов игрока. Плохо, когда единственным рычагом давления игрока становится бойкот тренировочного лагеря. Честно говоря, в таких случаях не выигрывает никто. Поэтому мы стараемся изо всех сил найти общее решение», — цитирует Фицджеральда RG.org.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-тренер «Нью-Джерси» вспомнил, как Илья Ковальчук расторг 15-летний контракт с клубом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android