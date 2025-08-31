Генменеджер «Дэвилз» высказался о ходе переговоров с защитником Люком Хьюзом

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд рассказал, как проходят переговоры с защитником Люком Хьюзом. Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению по срокам нового контракта.

«Мы продолжаем общаться и обмениваться идеями. В конце концов, соглашение будет подписано. Крайний срок — это тренировочный лагерь. Очень часто сделки доводятся до конца именно в последний момент. Мы надеемся решить вопрос быстрее, и обе стороны действительно много работают над этим.

Конечно, это имеет значение и для нас, и, уверен, для агентов игрока. Плохо, когда единственным рычагом давления игрока становится бойкот тренировочного лагеря. Честно говоря, в таких случаях не выигрывает никто. Поэтому мы стараемся изо всех сил найти общее решение», — цитирует Фицджеральда RG.org.