Четыре клуба НХЛ заинтересованы в переходе вратаря Картера Харта

Аудио-версия:
Четыре клуба НХЛ заинтересованы в переходе Картера Харта, сообщает Sportskeeda. Напомним, 24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд были признаны невиновными по делу о сексуальном насилии. НХЛ заявила, что проанализирует решение суда, прежде чем допустить игроков: «Пока мы проводим анализ и определяем дальнейшие шаги, а игроки, фигурирующие в данном деле, не имеют права выступать в лиге».

Сообщается, что Харт тренировался в Эдмонтоне этим летом, находится в отличной форме и планирует возвращение в НХЛ. Вратарь не играл в официальных матчах с 2022 года.

Ожидается, что в ближайшие недели появится официальное заявление о дальнейшей судьбе голкипера. По данным инсайдеров, как минимум четыре клуба выразили готовность пригласить Харта на просмотр, если лига даст разрешение на его возвращение.

