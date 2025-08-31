Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Названы лучшие игроки Кубка мэра Москвы по хоккею

Названы лучшие игроки Кубка мэра Москвы по хоккею
Комментарии

Названы лучшие игроки Кубка мэра Москвы по хоккею. Победителем турнира стал столичный ЦСКА. В финальном матче армейцы обыграли минское «Динамо» со счётом 3:2. Третье место заняли «Шанхайские Драконы», четвёртое — московское «Динамо». Пятое место турнира досталось «Спартаку», замкнуло таблицу нижегородское «Торпедо».

Кубок мэра Москвы . Финал
31 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Коваленко (Бучельников, Нестеров) – 15:24 (5x4)     1:1 Шипачёв (Диц, Энас) – 17:49 (5x3)     2:1 Гурьянов (Спронг, Гарднер) – 39:57 (5x4)     2:2 Пинчук (Улле, Смит) – 43:06 (5x4)     3:2 Коваленко – 54:05    

Пресс-служба Кубка мэра Москвы сообщает о лучших игроках турнира в пяти различных категориях:

— лучший молодой игрок — Иван Янченко, ЦСКА;
— лучший нападающий — Виталий Пинчук, «Динамо» Минск;
— лучший бомбардир — Гейдж Куинни, «Шанхайские Драконы»;
— лучший защитник — Владислав Провольнев, ЦСКА;
— лучший вратарь — Патрик Рыбар, «Шанхайские Драконы».

Материалы по теме
ХК ЦСКА обыграл минское «Динамо» и стал обладателем Кубка мэра Москвы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android