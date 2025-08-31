Названы лучшие игроки Кубка мэра Москвы по хоккею. Победителем турнира стал столичный ЦСКА. В финальном матче армейцы обыграли минское «Динамо» со счётом 3:2. Третье место заняли «Шанхайские Драконы», четвёртое — московское «Динамо». Пятое место турнира досталось «Спартаку», замкнуло таблицу нижегородское «Торпедо».

Пресс-служба Кубка мэра Москвы сообщает о лучших игроках турнира в пяти различных категориях:

— лучший молодой игрок — Иван Янченко, ЦСКА;

— лучший нападающий — Виталий Пинчук, «Динамо» Минск;

— лучший бомбардир — Гейдж Куинни, «Шанхайские Драконы»;

— лучший защитник — Владислав Провольнев, ЦСКА;

— лучший вратарь — Патрик Рыбар, «Шанхайские Драконы».