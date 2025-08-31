На прошедшем Кубке мэра Москвы 2025 года обновлён рекорд посещаемости турнира
Поделиться
На завершившемся Кубке мэра Москвы 2025 года был обновлён рекорд посещаемости турнира. Как сообщает пресс-служба Кубка мэра Москвы, в первый день турнира матч «Спартак» — ЦСКА (0:2) посетили 10 712 зрителей, что является новым рекордом.
Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Спронг (Рой, Гурьянов) – 36:01 (5x4) 0:2 Коваленко (Бучельников) – 45:48 (5x5)
Победителем турнира стал столичный ЦСКА. В финальном матче армейцы обыграли минское «Динамо» со счётом 3:2. Третье место заняли «Шанхайские Драконы», четвёртое — московское «Динамо». Пятое место турнира досталось «Спартаку», замкнуло таблицу нижегородское «Торпедо».
Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября матчем между прошлыми финалистами Кубка Гагарина «Локомотивом» и «Трактором». Встреча пройдёт в Ярославле.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:25
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:15
-
21:49
-
21:30
-
21:15
-
20:50
-
20:22
-
19:55
-
19:30
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:49
-
18:46
-
18:44
-
18:38
-
18:33
-
18:25
-
18:05
-
17:43
-
17:15
-
16:55
-
16:30
-
16:27
-
16:10
-
15:54
-
15:36
-
15:32