На прошедшем Кубке мэра Москвы 2025 года обновлён рекорд посещаемости турнира

На завершившемся Кубке мэра Москвы 2025 года был обновлён рекорд посещаемости турнира. Как сообщает пресс-служба Кубка мэра Москвы, в первый день турнира матч «Спартак» — ЦСКА (0:2) посетили 10 712 зрителей, что является новым рекордом.

Победителем турнира стал столичный ЦСКА. В финальном матче армейцы обыграли минское «Динамо» со счётом 3:2. Третье место заняли «Шанхайские Драконы», четвёртое — московское «Динамо». Пятое место турнира досталось «Спартаку», замкнуло таблицу нижегородское «Торпедо».

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября матчем между прошлыми финалистами Кубка Гагарина «Локомотивом» и «Трактором». Встреча пройдёт в Ярославле.