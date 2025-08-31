Скидки
На прошедшем Кубке мэра Москвы 2025 года обновлён рекорд посещаемости турнира

На завершившемся Кубке мэра Москвы 2025 года был обновлён рекорд посещаемости турнира. Как сообщает пресс-служба Кубка мэра Москвы, в первый день турнира матч «Спартак» — ЦСКА (0:2) посетили 10 712 зрителей, что является новым рекордом.

Кубок мэра Москвы . Группа B
28 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Спронг (Рой, Гурьянов) – 36:01 (5x4)     0:2 Коваленко (Бучельников) – 45:48 (5x5)    

Победителем турнира стал столичный ЦСКА. В финальном матче армейцы обыграли минское «Динамо» со счётом 3:2. Третье место заняли «Шанхайские Драконы», четвёртое — московское «Динамо». Пятое место турнира досталось «Спартаку», замкнуло таблицу нижегородское «Торпедо».

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября матчем между прошлыми финалистами Кубка Гагарина «Локомотивом» и «Трактором». Встреча пройдёт в Ярославле.

ХК ЦСКА обыграл минское «Динамо» и стал обладателем Кубка мэра Москвы
