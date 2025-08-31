Игорь Никитин рассказал, насколько игрокам ЦСКА важна победа на Кубке мэра Москвы

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги победного финала Кубка мэра Москвы. В решающем матче армейцы оказались сильнее минского «Динамо» со счётом 3:2.

— Мы парням сейчас сказали: «Здорово, что выиграли». Занести в актив — и главное, чтобы это не стало пассивом. Правильно оценить это и двигаться дальше.

— Шесть дней остаётся до первой игры в регулярном чемпионате. Над чем команда планирует работать до старта турнира?

— Завтра будет выходной и командный ужин. Это такая же часть тренировочного процесса, сплочение. Будем заниматься функциональной, теоретической и практической подготовкой. Новая команда, всё с чистого листа каждый день. Поэтому какого-то шаблона естественно нет по одной простой причине, так как много чему надо научиться.

— Никита Нестеров сказал, что команда на 100% готова к сезону. Он прав?

— Наверное, Никита лучше знает команду. Он уже не первый сезон в клубе. Я так хорошо ещё не знаю команду, чтобы оценить, насколько она готова и насколько каждый из ребят сыграл этот турнир. Я скажу одно: можно спокойно держать свой уровень на 100%, и это будет всегда давать шансы на победу.

— Насколько важна победа на Кубке мэра Москвы для коллектива?

— Если ты правильно анализируешь и оцениваешь победы, то это сплачивает — и тебя движет вперёд. Если ты нереально оцениваешь ситуацию, то это будет проблемой. Мы сами не испытываем иллюзий и не расслабляемся. Да и парни в основе своего опыта тоже прошли многое.

— Победа на кубке прибавит мотивации на стартовые игры сезона?

— Мы посмотрим 6 сентября. Я говорил, что для настоящего спортсмена победа — мотивация завтра быть сильнее самого себя, — цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.