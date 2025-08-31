Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Никитин рассказал, насколько игрокам ЦСКА важна победа на Кубке мэра Москвы

Игорь Никитин рассказал, насколько игрокам ЦСКА важна победа на Кубке мэра Москвы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги победного финала Кубка мэра Москвы. В решающем матче армейцы оказались сильнее минского «Динамо» со счётом 3:2.

Кубок мэра Москвы . Финал
31 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Коваленко (Бучельников, Нестеров) – 15:24 (5x4)     1:1 Шипачёв (Диц, Энас) – 17:49 (5x3)     2:1 Гурьянов (Спронг, Гарднер) – 39:57 (5x4)     2:2 Пинчук (Улле, Смит) – 43:06 (5x4)     3:2 Коваленко – 54:05    

— Мы парням сейчас сказали: «Здорово, что выиграли». Занести в актив — и главное, чтобы это не стало пассивом. Правильно оценить это и двигаться дальше.

— Шесть дней остаётся до первой игры в регулярном чемпионате. Над чем команда планирует работать до старта турнира?
— Завтра будет выходной и командный ужин. Это такая же часть тренировочного процесса, сплочение. Будем заниматься функциональной, теоретической и практической подготовкой. Новая команда, всё с чистого листа каждый день. Поэтому какого-то шаблона естественно нет по одной простой причине, так как много чему надо научиться.

— Никита Нестеров сказал, что команда на 100% готова к сезону. Он прав?
— Наверное, Никита лучше знает команду. Он уже не первый сезон в клубе. Я так хорошо ещё не знаю команду, чтобы оценить, насколько она готова и насколько каждый из ребят сыграл этот турнир. Я скажу одно: можно спокойно держать свой уровень на 100%, и это будет всегда давать шансы на победу.

— Насколько важна победа на Кубке мэра Москвы для коллектива?
— Если ты правильно анализируешь и оцениваешь победы, то это сплачивает — и тебя движет вперёд. Если ты нереально оцениваешь ситуацию, то это будет проблемой. Мы сами не испытываем иллюзий и не расслабляемся. Да и парни в основе своего опыта тоже прошли многое.

— Победа на кубке прибавит мотивации на стартовые игры сезона?
— Мы посмотрим 6 сентября. Я говорил, что для настоящего спортсмена победа — мотивация завтра быть сильнее самого себя, — цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.

Материалы по теме
ХК ЦСКА обыграл минское «Динамо» и стал обладателем Кубка мэра Москвы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android