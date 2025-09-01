«Все в восторге, всем всё очень нравится». Василия Атанасов — о новой арене «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов поделился впечатлениями от новой арены нижегородского клуба. Введение арены в эксплуатацию и проведение матча-открытия запланировано до конца этого календарного года.

– Много ли в Нижнем Новгороде обсуждают новую арену? Чувствуется какой-то ажиотаж, интерес к этому событию?

– Конечно, ощущается, мы ждём не дождёмся уже заезда на новую арену. Хотим порадовать как можно больше людей своей игрой в хоккей и результатом. Мы всей командой ездили на новую арену в конце того сезона, нам проводили экскурсию. В начале этого сезона, когда нас собирали, сразу же поехали туда, тоже на экскурсию. Посмотрели нашу раздевалку, арену. В целом все в восторге, всем всё очень нравится, — цитирует Атанасова Legalbet.