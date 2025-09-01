Скидки
Хоккей

«Торпедо-Горький» и «Металлург» сегодня открывают сезон-2025/2026 ВХЛ

Сегодня, 1 сентября, в Нижнем Новгороде пройдёт матч открытия сезона Всероссийской хоккейной лиги между «Торпедо-Горький» и новокузнецким «Металлургом». Встреча пройдёт на арене имени Виктора Коноваленко и начнётся в 18:30 мск.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 сентября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Не начался
Металлург Нк
Новокузнецк
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги — всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Плей-офф начнётся 22 марта, а решающий матч финала плей-офф ВХЛ запланирован на 30 мая 2026 года. В плей-офф борьбу за главный трофей — Кубок Чемпиона России — смогут продолжить только 16 команд.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевал «Торпедо-Горький».

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
