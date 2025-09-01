Расписание матчей ВХЛ на 1 сентября 2025 года

Сегодня, 1 сентября, стартует новый сезон-2025/2026 Всероссийской хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня ВХЛ.

В Нижнем Новгороде пройдёт матч открытия сезона Всероссийской хоккейной лиги между «Торпедо-Горький» и новокузнецким «Металлургом». Встреча пройдёт на арене имени Виктора Коноваленко и начнётся в 18:30 мск.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 сентября 2025, понедельник. 18:30 МСК Торпедо-Горький Нижний Новгород Не начался Металлург Нк Новокузнецк

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги — всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал новокузнецкий «Металлург», а Кубок Чемпиона России завоевал «Торпедо-Горький».