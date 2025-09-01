«Хороший турнир провели». Шипачёв — о выступлении минского «Динамо» на Кубке мэра Москвы

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался о втором месте белорусской команды на Кубке мэра Москвы. В финальном матче минчане уступили столичному ЦСКА (2:3).

«Хорошая игра была! ЦСКА – молодцы. С победой поздравляю! Нам немножко не хватило забить моменты. В конце даже при игре «6 на 4», «6 на 5» в штангу попали. В принципе, хороший турнир провели. Есть над чем работать, как обычно. Но в целом всё неплохо.

Огромное спасибо болельщикам, что пришли на матчи. Классный турнир. Надеюсь, что «Динамо» Минск будет принимать участие в следующем году», – цитирует Шипачёва пресс-служба белорусского клуба.