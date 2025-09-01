«Хороший турнир провели». Шипачёв — о выступлении минского «Динамо» на Кубке мэра Москвы
Поделиться
Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался о втором месте белорусской команды на Кубке мэра Москвы. В финальном матче минчане уступили столичному ЦСКА (2:3).
Кубок мэра Москвы . Финал
31 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Коваленко (Бучельников, Нестеров) – 15:24 (5x4) 1:1 Шипачёв (Диц, Энас) – 17:49 (5x3) 2:1 Гурьянов (Спронг, Гарднер) – 39:57 (5x4) 2:2 Пинчук (Улле, Смит) – 43:06 (5x4) 3:2 Коваленко – 54:05
«Хорошая игра была! ЦСКА – молодцы. С победой поздравляю! Нам немножко не хватило забить моменты. В конце даже при игре «6 на 4», «6 на 5» в штангу попали. В принципе, хороший турнир провели. Есть над чем работать, как обычно. Но в целом всё неплохо.
Огромное спасибо болельщикам, что пришли на матчи. Классный турнир. Надеюсь, что «Динамо» Минск будет принимать участие в следующем году», – цитирует Шипачёва пресс-служба белорусского клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 сентября 2025
-
10:05
-
09:45
-
09:20
-
09:05
-
08:35
-
08:15
- 31 августа 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:35
-
23:25
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:15
-
21:49
-
21:30
-
21:15
-
20:50
-
20:22
-
19:55
-
19:30
-
19:09
-
19:04
-
18:57
-
18:49
-
18:46
-
18:44
-
18:38
-
18:33
-
18:25
-
18:05
-
17:43
-
17:15
-
16:55