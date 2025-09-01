Скидки
Хоккей Новости

«Хороший турнир провели». Шипачёв — о выступлении минского «Динамо» на Кубке мэра Москвы

«Хороший турнир провели». Шипачёв — о выступлении минского «Динамо» на Кубке мэра Москвы
Комментарии

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался о втором месте белорусской команды на Кубке мэра Москвы. В финальном матче минчане уступили столичному ЦСКА (2:3).

Кубок мэра Москвы . Финал
31 августа 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Коваленко (Бучельников, Нестеров) – 15:24 (5x4)     1:1 Шипачёв (Диц, Энас) – 17:49 (5x3)     2:1 Гурьянов (Спронг, Гарднер) – 39:57 (5x4)     2:2 Пинчук (Улле, Смит) – 43:06 (5x4)     3:2 Коваленко – 54:05    

«Хорошая игра была! ЦСКА – молодцы. С победой поздравляю! Нам немножко не хватило забить моменты. В конце даже при игре «6 на 4», «6 на 5» в штангу попали. В принципе, хороший турнир провели. Есть над чем работать, как обычно. Но в целом всё неплохо.

Огромное спасибо болельщикам, что пришли на матчи. Классный турнир. Надеюсь, что «Динамо» Минск будет принимать участие в следующем году», – цитирует Шипачёва пресс-служба белорусского клуба.


